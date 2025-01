Mistermovie.it - Mister Movie | The Monkey è il miglior film horror del 2025? Dal regista di Longlegs

Leggi su Mistermovie.it

Ilè appena iniziato, ma il cinemaha già trovato un nuovo gioiello che non vediamo l’ora di scoprire.“The” di Osgood Perkins: Il NuovoSanguinolento che Promette di Conquistare ilclass="wp-block-heading">Tra le molte uscitepreviste per il, Thedi Osgood Perkins si distingue come uno dei titoli più attesi, soprattutto per i fan di Stephen King. Dopo l’anteprima mondiale al Beyond Fest, le prime recensioni sono entusiastiche e promettono una pellicola tanto sorprendente quanto sanguinolenta. Tratto dall’omonimo racconto di King, Thesi annuncia come un’esperienza da brivido, in grado di lasciare il segno.La Trama: Una Scimmia Giocattolo e Morti OrripilantiLa storia segue due fratelli che scoprono una vecchia scimmia giocattolo nascosta nella soffitta di casa, un oggetto che un tempo apparteneva al loro defunto padre.