Ilfattoquotidiano.it - “Mio marito ha rovinato il giorno del mio matrimonio con due parole. Mi sono sentita morire dentro, mi odiava fin dall’inizio”: lo sfogo virale su TikTok

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Speriamo che tu possa entrare nello stesso vestito tra 10 anni. O più magra“. Bastano queste due semplici, pronunciate dal neo-a meno di un minuto dal “sì, lo voglio”, per gelare l’atmosfera e rovinare per sempre quello che doveva essere ilpiù bello della vita di una donna. Una storia raccontata sudalla stessa protagonista, @noiwontthanks, e diventata subito, che risuona come un campanello d’allarme sui segnali premonitori di una relazione tossica e sulla difficoltà di riconoscere l’abuso psicologico.La donna, che ha preferito rimanere anonima, ha raccontato di aver sposato il fidanzato, con cui stava da soli quattro mesi, con una cerimonia civile, preferendo la semplicità a unin grande stile. Tutto sembrava perfetto: la sposa era felice e il giudice, appassionato di matrimoni, aveva espresso il desiderio di risentirli dopo 10 anni.