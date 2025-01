Dailymilan.it - Milan, Codice Gerenzani: il calciomercato sta finendo e la priorità non è Kyle Walker…

Ilnon perdona ilvisto a Torino e ilfin qui inesistente: e laoggi non èWalker.Disastroallo Juventus Stadium. Purtroppo, pessime avvisaglie di una brutta serata si erano profilate nei giorni scorsi, dopo la risicata vittoria rossonera in rimonta nella trasferta contro il Como di Mister Cesc Fabregas.A Torino si è vista una squadra troppo rinunciataria ed imbelle, in partita solo nel primo tempo travolta dai bianconeri nella ripresa. Del resto il turno di recupero infrasettimanale di campionato aveva messo in luce già una Juve in ripresa, in buona forma fisica ed unche arranca, soprattutto a centrocampo, dove Rejinders e Fofana sono esausti in quanto privi di sostituti all’ altezza e costretti a giocare sempre, ogni tre giorni da mesi.