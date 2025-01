Bergamonews.it - Maurizio Martina: “Il mio lavoro alla Fao, concentrato su Ucraina, Palestina, Libano e Siria”

“In questo momento ho il compito di seguire le nostre attività regionali degli uffici in Europa, Asia centrale e Medio Oriente: dall’passando per ile la. Sono tutte realtà prioritarie, dove stiamo cercando di implementare le nostre azioni, in contesti molto difficili come sappiamo”. Così il bergamasco, che dal gennaio 2021 sta svolgendo l’incarico di vice-direttore generale della Fao, illustra il suo impegno all’interno dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e Agricoltura, che ha sede a Roma e sguardorgato al mondo.Prima di assumere questo ruolo, ha vissuto una lunga militanza politica attiva: è stato segretario regionale dei Democratici di Sinistra in Lombardia dal 2006 finonascita del Partito Democratico il 14 ottobre 2007, dove ha ricoperto la medesima funzione fino al 16 febbraio 2014, sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali con delega all’Expo 2015 nel governo Letta e ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dal 22 febbraio 2014 al 13 marzo 2018 nei governi Renzi e Gentiloni, vicesegretario del PD, e successivamente, segretario del Partito Democratico a seguito delle dimissioni di Matteo Renzi dopo le elezioni politiche del 2018, dal 7 luglio al 17 novembre 2018.