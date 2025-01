Terzotemponapoli.com - Lukaku a Sky: “Abbiamo dimostrato chi siamo”

Dopo la vittoria contro l’Atalanta, l’attaccante del Napoli, Romelu, analizza la prestazione della squadra e guarda al futuro.Una vittoria per riscattarsiRomelu, protagonista della vittoria del Napoli sull’Atalanta per 3-2, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sottolineando l’importanza del risultato. “È stata una partita da vera squadra, contro un avversario molto forte. Lo 0-3 dell’andata ci era rimasto in mente e oggi volevamo dimostrare il nostro valore”, ha dichiarato. Un successo che rappresenta una risposta concreta dopo la pesante sconfitta subita nella sfida precedente.: Gol importante, ma non il più significativoAlla domanda se il gol realizzato fosse il più importante o il più bello della sua carriera,ha mantenuto un profilo basso. “No, è una vittoria importante per la squadra.