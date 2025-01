Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Nicholls/Patten 3-6, 3-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: grande equilibrio nel secondo set

40-30 Ladifesa diprima epoi, termina lunga insieme al lob difensivo di Sara.40-15 Scambio da fondo traentra bene a rete e chiude con la volee.30-15perde per un attimo di vista la palla e stecca la volee sulla risposta incrociata di.30-0 Prima al centro e volee vincente.15-0 Grandissimo dritto vincente di Sarache si prende gli applausi die degli spettatori.3-3 Giocofa ottima guardia a rete prima sulla volee die poi su quella in tuffo di.40-0 Ace, il quinto della partita per la coppia britannica30-0non trova il campo con il rovescio.15-0 Prima al centro e schiaffo al volo di dritto.3-2 Gioco: si ferma in rete la risposta di