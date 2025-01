Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider 1-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: prime fasi dell’incontro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Decolla il dritto in corsa di Jasmine.15-15 Perfetta irruzione a rete da parte di.15-0 E’ larga la risposta di rovescio di.2-2 Game. Bordata con il rovescio dal centro di Jasmine.40-30 Scappa via il dritto in uscita dal servizio di.40-15 Errore con la volèe di rovescio di.30-15 Non passa il dritto dial termine di uno scambio prolungato.15-15 Muove benissimo il gioco, conche chiude con lo smash.15-0 Perfetta la volèe di rovescio lungolinea di.2-1 Game. A metà rete il dritto di.40-30 Risposta vincente con il dritto da parte di Jasmine.40-15 Scappa via il lob di rovescio di.30-15 Passante di dritto lungolinea vincente di