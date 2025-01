Liberoquotidiano.it - L'eredità, Simonetta sbaglia. "Praticamente fot***", caos dopo i titoli di coda

"Vabbè ormai la Ghigliottina è indigeribile, autori insopportabili". Malumore di prassi tra i telespettatori de L', il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.i classici "100 secondi", èad approdare alla prova finale con in ballo 165mila euro, montepremi ricco che però a forza di errori e dimezzamenti scende fino a poco più di 10mila euro. "Passare, Letto, Salute, Mani, Invisibile - elenca le cinque parole-indizio un telespettatore, su X -. Provo con Coperta". Altri azzardano "Ferro" o "Segno" ma la risposta è un'altra: "Nemico". "se uno non ha visto il film di Julia Roberts èto!", ironizza un altro appassionato. La citazione è infatti di A letto con il nemico, "Un film che non dimenticherò mai e che non vorrei mai vivere", chiosa uno spettatore.