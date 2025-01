Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Dannati” di Glenn Cooper

All’inferno, al giorno d’oggi, non ci crede quasi più nessuno.I cristiani non ci credono perché hanno una tale fiducia nella misericordia di Dio che pensano che l’inferno sia vuoto.Gli atei non ci credono perché ritengono che la vita finisca con la morte.E se invece esistesse davvero un luogo di dolore e desolazione, dove si scontano le proprie colpe per l’eternità senza possibilità di redenzione?John Camp, ex ufficiale dell’esercito americano oggi responsabile della sicurezza del MAAC, un importantissimo centro anglo-americano in cui vengono svolti esperimenti top-secret, il problema dell’esistenza dell’inferno non se lo è mai posto. Del resto, non ne ha avuto il tempo, visto l’addestramento durissimo a cui doveva sottoporsi quando era un soldato.Ma il destino, si sa, è beffardo, e la vita si diverte a smentire chi si aspetta di andare avanti con la propria routine senza scossoni.