Notizie.com - Italia – Albania, cavi nell’Adriatico per l’energia verde. Greenpeace: “Giusto cooperare, ma perché non si scelgono sole e vento italiani?

“Accettabilenel campo delle rinnovabili, manon scegliere iled il mareni per promuovere la filiera energetica pulita?”.per: “, manon sini? (ANSA FOTO) – Notizie.comÈ quanto si chiede in queste ore, in esclusiva per Notizie.com, la Campagna clima di. Tutto ruota attorno all’accordo traed Emirati Arabi Uniti sull’interconnessione sottomarina perrinnovabile attraverso il mar Adriatico.Il documento è stato firmato nei giorni scorsi. Il valore dell’accordo è di un miliardo di euro. L’obiettivo, come già accennato, è la costruzione di un’interconnessione sottomarina perrinnovabile attraverso il mar Adriatico.