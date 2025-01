Iodonna.it - Ingegnera, allieva di Amalia Ercoli Finzi, la professoressa Michèle Lavagna ha realizzato con il suo team i primi sei satelliti made in Politecnico di Milano. Piccoli ma molto performanti, sono già pronti al lancio

Leggi su Iodonna.it

I sei oggetti misteriosia pochi passi da noi, protetti in una camera sterile, e li osserviamo al di là di un vetro.formati da trecubi sovrapposti da 10×10 centimetri e pesano poco più di 5 chili l’uno. A vederli, non penseresti che possano volare 500 chilometri sopra le nostre teste, e recuperare dati importanti per la fisica di base dell’universo. Eppure è proprio questo l’obiettivo del progetto Hermes (High Energy Rapid Modular Ensemble of Satellites),una missione spaziale sviluppata in collaborazione tra l’Inaf (Istituto nazionale di astrofisica) e ildi, finanziata dalla Commissione Europea e dall’Asi (Agenzia Spaziale Italiana). Donne e scienza: su RaiPlay le ricercatrici cancellate dalla storia X Per la parte scientifica, sotto la responsabilità dell’Osservatorio di Trieste,coinvolti i centri di Roma e Bologna insieme all’università di Cagliari.