Il Vaticano segue l’avvio della seconda presidenza Trump con estrema attenzione

“Le mire espansionistiche disul canale di Panama e sulla Groenlandia” titolava giorni fa l’Osservatore Romano senza giri di parole. Inseguonocon, perché non si tratta di una semplice alternanza di governo negli Usa, ma dell’inizio di una stagione del tutto nuova, gravida di incognite.Nel 2020, all’incontro dei vescovi del Mediterraneo a Bari, papa Francesco aveva ammonito sul pericolo di un’ondata populista estremista, assai simile nella sostanza (non nelle forme esteriori) a ciò che era accaduto negli anni Trenta del secolo scorso: il diffondersi di odio e rancore con la ricerca di capri espiatori (ieri gli ebrei, oggi i migranti) culminata nell’affidarsi delle masse ad un Capo. Attraverso il processo elettorale, si badi bene, aveva sottolineato il pontefice anche in altre occasioni.