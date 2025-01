Metropolitanmagazine.it - Esplode autocisterna in Nigeria, provocando la morte di almeno 70 persone

Ieri in, nella regione del Niger, un’che trasportava carburante si è ribaltata ed è poi esplosa,ladi70. “Più di 70hanno perso la vita in questo tragico incidente”, ha dichiarato ai media locali Kumar Tsukwam, comandante della Federal Road Safety Corps).L’incidente è avvenuto nellacentrale quando l’(attorno al quale si era radunata una folla per raccogliere carburante) si è ribaltata, secondo quanto riferito dall’Agenzia nazionale per la sicurezza stradale. L’che trasportava 60.000 litri di benzina si è schiantata all’altezza di uno svincolo sulla strada che collega la capitale federale Abuja alla città di Kaduna. La crisi economica che lasta attraversando da un anno e mezzo ha spinto moltini in situazioni precarie, soprattutto a causa dell’impennata del prezzo della benzina.