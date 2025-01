Quotidiano.net - Colombia, i guerriglieri dell’ELN attaccano gli ex FARC. Almeno 60 morti per il controllo delle piantagioni di droga di Catatumbo

Roma, 19 gennaio 2025 - E' ormai fuoriinlo scontro tra paramilitari della guerriglia dell'Esercito di liberazione nazionale (ELN) e dissidentiForze armate Rivoluzionare di). Il numerovittime è salito a 60nella regione del, nel nord-est del paese al confine con il Venezuela, ha fatto sapere l'Ufficio del Difensore Civico. Gli attacchi dell'ELN sono inziati giovedì "a Convenciòn, Brego, Teorama, El Tarra, Hacarì e Tibù", comuni del. Ihanno attaccato la popolazione civile e hanno combattuto contro gli ex. "In questo momento la situazione è molto critica in questa regione del Paese", ha detto il comandante dell'esercito, generale Luis Emilio Cardozo. Il governono ha annunciato di aver intensificato l'offensiva militare nella zona al confine con il Venezuela, per tentare di fermare la guerriglia e ha inviato l'esercito sui monti del