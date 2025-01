Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, cresce l’attesa per la grande festa. Anna Tatangelo sarà la madrina dell’evento

la cantante(nella foto) ladi questoin programma domenica 16 febbraio. Si parte come sempre alle 14.15 in piazza Ganganelli con l’apertura del campionato italiano di velocità femminile, con Gradara Corse. Alle 14.30 i tamburi di Muna Boa scandiranno l’arrivo dellache dopo la parata in auto si esibirà sul palco. In programma un vero concerto live dove l’artista presenterà una piccola scaletta con i suoi brani più conosciuti. Alle 15.15 via alla sfilata di carri allegorici, quindici in tutto che si sposteranno nell’anello del centro. Dai carri, come da tradizione, i personaggi in costume distribuiranno dolci e gadget. Il percorso si chiuderà alle 17 in piazza Ganganelli con lache continuerà con il dj set di Peter e Pigna e una merenda per tutti.