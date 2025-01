Borsellino Meloni | Paolo tuo esempio vive nelle nostre azioni

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 19 gen. (askanews) – “Nel giorno della nascita didesidero ricordare un grande uomo, un giudice e un Servitore dello Stato che ci ha insegnato che avere paura è umano ma ciò che è importante è affiancare alla paura il coraggio. Il coraggio di combattere per quello in cui si crede e fare tutto ciò che è possibile per migliorare le cose”. Lo scrive il presidente del Consiglio Giorgiasu X. “Fin dall’insediamento del Governo abbiamo messo tra lepriorità la battaglia contro le mafie e, nel nome di, di Giovanni Falcone e di tutti coloro che sono caduti per mano della criminalità organizzata, continueremo su questa strada per portare legalità e sicurezza, libertà e giustizia. Buon compleanno, il tuo” ha aggiunto