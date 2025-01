.com - Basket Serie B Interregionale / Impresa Goldengas Senigallia contro il Loreto Pesaro (71-68)

Bella partita e bella vittoria dei biancorossi, che prevalgono dopo un supplementare– 19 Gennaio 2025 –dellache tiene vive le speranze di agganciare il sesto posto, l’ultimo utile per partecipare alla poule promozione, battendo al PalaPanzini ilsecondo in classifica e degli ex con una prestazione di gran cuore e intensità.Finisce 71-68 e per illa corsa al primo posto si fa dura.conduce di poco sia il primo quarto (17-13) che il secondo (35-30) ma paga un terzo periodo in sofferenza nel quale ilribalta l’andamento andando al 30’ in vantaggio 49-52.Laperò lotta e difende alla grande nel quarto quarto: si va ai supplementari sul 62-62 e qui sono decisivi i liberi di Landoni che nell’ultimo minuto porta le squadre sul 71-67 infilando entrambe le conclusioni dopo aver subito il fallo da Broglia.