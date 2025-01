Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Sabato 18 Gennaio 2025. C’è Posta per Te sale dal 31.26 al 31.31% (+52k), Ora o Mai Più passa dal 17.27 al 17.19% (+12k)

Nella serata di ieri,18, su Rai1 la seconda puntata di Ora o Mai Più vinta da Pierdavide Carone, in onda dalle 21:34 alle 1:11, ha conquistato 2.432.000 spettatori pari al 17.19% di share. Su Canale5 il secondo appuntamento con C’èper Te, dalle 21:30 alle 00:42, ha raccolto davanti al video 4.788.000 spettatori con uno share del 31.31% (Buonanotte a 1.898.000 e il 24.75%). Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 865.000 spettatori pari al 4.54% nel primo episodio e 886.000 spettatori pari al 4.96% nel secondo episodio. Su Italia1 Kung Fu Panda 2 ha radunato 729.000 spettatori (3.98%). Su Rai3 Siccità raggiunge 589.000 spettatori e il 3.35%. Su Rete4 Il bambino con il pigiama a righeizza un a.m. di 656.000 spettatori (3.69%). Su La7 In Altre Parole, dalle 20:42 alle 23:22, raggiunge 843.