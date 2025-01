Addio al filosofo Lorenzo Infantino, maestro di liberalismo

Leggi su Ildenaro.it

Si è spento a Roma all’età di 77 anni, economista,sociale e tra i più influenti interpreti delclassico in Italia. Professore emerito alla LUISS Guido Carli,ha dedicato la sua carriera allo studio del pensiero liberale e della Scuola Austriaca di economia e scienze sociali, approfondendo temi come l’ordine spontaneo, la libertà individuale e la critica al collettivismo.Autore per Rubbettino di opere fondamentali come “Ignoranza e libertà” (1999), “Individualismo, mercato e storia delle idee” (2008), “Potere: La dimensione politica dell’azione umana” (2013), “Cercatori di libertà” (2019), “Alle origini della scienze sociali” (2022), “Conoscenza, governo degli uomini e governo della legge” (2024) e ha fondato, sempre per Rubbettino, la collana editoriale “Biblioteca Austriaca”, in cui sono apparse le traduzioni italiane delle maggiori opere di Carl Menger, Ludwig von Mises e Friedrich A.