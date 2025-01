Sport.quotidiano.net - A che ora gioca Sinner con Rune agli Australian Open 2025: dove vederla in tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

Melbourne, 19 gennaio- Si alza il livello di difficoltà per Jannikall'. L'azzurro si appresta ad affrontare negli ottavi di finale Holger, testa di serie numero 13, reduce dall'affermazione al quinto set contro Miomir Kecmanovic, che gli ha permesso di pareggiare il suo miglior risultato nel torneo. Una partita questa durante la quale il danese ha dovuto fare i conti con i crampi. Le sue condizioni fisiche forse non saranno al meglio, ma il classe 2003 è pronto arsela. "Non avrò niente da perdere, sarà emozionante", ha detto dopo la vittoria. In precedenza,aveva eliminato Zhang Zhizhen e l'altro nostro portacolori, Matteo Berrettini.invece ha alle spalle i successi contro Marcos Giron, Tristan Schoolkate (l'unico ad essere riuscito a strappargli un set fino a questo momento) e Nicolas Jarry.