Unipol, i dipendenti aprono alla settimana corta

I lavoratori del gruppopuntano sullaridimensionando le proprie ambizioni sullo smart working. La scelta è maturata nell’ambito di una consultazione promossa dai sindacati tra tutti i, dopo che la compagnia bolognese non aveva rinnovato la sperimentazione sul lavoro agile, conclusasi il 31 dicembre scorso, e proposto, in alternativa, unalavorativa di 4 giorni con 9 ore di lavoro al giorno a parità di stipendio. Il referendum, a cui ha partecipato il 62% dei, ha visto il 53,5% dei voti convergere sullamentre il 34% ha votato per il noproposta aziendale, dando mandato ai sindacati di insistere nella richiesta di 10 giorni al mese di smart working e aprendo a una mobilitazione “a oltranza” per sostenere le proprie rivendicazioni.