Oasport.it - Snowboard: a Laax nell’Halfpipe vincono Chloe Kim e Scotty James

Tappa numero tre, nel terzo continente diverso (le prime due tra Cina e Stati Uniti) per la Coppa del Mondo diper quanto riguarda l’Halfpipe andata in scena oggi in Svizzera, in quel di.Ad imporsi nella prova femminile con il super punteggio di 96,50 è la statunitenseKim in una gara dal livello altissimo nella quale sono salite sul podio anche la connazionale Maddie Mastro e la sudcoreana Gaon Choi, entrambe con punteggi oltre il 90.È l’Australia invece a trionfare tra gli uomini:timbra il cartellino con una run da 95,75. Giappone che ne piazza quattro tra i primi cinque: sul podio Ruka Hirano e Ayumu Hirano, quarto il leader della classifica di Coppa, Yuto Totsuka.Non c’erano italiani impegnati nella sessione di finali, eliminati tutti nel turno precedente.