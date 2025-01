Scuolalink.it - Ricostruzione di carriera e fasce stipendiali docenti: cosa sapere per incrementare il proprio stipendio

Leggi su Scuolalink.it

Ladirappresenta uno strumento fondamentale per il personale scolastico, in particolare per iche desiderano ottenere il riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo. Questa procedura consente di sommare gli anni di servizio a tempo determinato agli anni in ruolo, determinando così l’appartenenza a una fascia stipendiale superiore e ottenendo significativi benefici economici.prevede la normativa sulladiSecondo l’articolo 1, comma 209 della Legge 107/2015, le richieste didelladevono essere presentate al dirigente scolastico tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ogni anno. Questa procedura è accessibile al personale che ha superato l’anno di prova e prevede il riconoscimento degli anni di servizio prestati in precedenza, sia a tempo determinato sia in altro ruolo, purché validi ai fini della progressione economica.