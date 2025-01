Lanazione.it - Paura per un camionista caduto dalla cabina in un magazzino

Momenti di grande apprensione ieri mattina in unedile in via Provinciale a Romito Magra. L’autista di un camion mentre stava scendendoha perso l’equilibrio cadendo sull’asfalto. L’impatto è stato particolarmente violento e dalle grida di dolore la situazione sembrava decisamente grave. I dipendenti dell’azienda hanno prestato i primi soccorsi nell’attesa dell’arrivo dell’automedica del 118 Delta 2 da Sarzana e l’ambulanza della Pa Humanitas di Romito Magra che dopo aver stabilizzato il ferito lo hanno trasportato all’ospedale Sant’Andrea. La botta che gli ha procurato una forte contusione alla spalla e per fortuna le sue condizioni non sono state ritenute preoccupanti.