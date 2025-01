Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1 2025: risultati e classifica della tredicesima giornata. Pareggio tra Pro Recco e AN Brescia

Era lapiù attesa, la, ultima del girone di andataregular season del campionato diA1 dimaschile. C’era il big match, lo scontro diretto tra le due capoliste: Proe AN. Al termine del solito scontro diretto ricco di tensione c’è stato unper 8-8 che non ha premiato nessuna delle due squadre, che restano al comando in coppia (liguri avanti di tre punti ma con un match in più giocato).Andiamo a scoprire tutti ie laag.13ma– sabato 18 gennaioCN Posillipo-CC Ortigia 1928 10-10ProWaterpolo-AN8-8T Academy Olympic Roma-Nuoto Catania 13-9Roma Vis Nova-Telimar 18-7RN Savona-De Akker Team 16-9Iren Genova Quinto-Onda Forte 17-9Trieste-RN Florentia 15-8PROWATERPOLO 40AN37RN SAVONA 33ROMA VIS NOVA24TRIESTE 22DE AKKER TEAM 21CN POSILLIPO 19C.