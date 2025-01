Non ho mai usato il bidet La confessione del dorato vip d’Italia | Ho sempre vissuto senza

Leggi su Caffeinamagazine.it

In un’intervista intensa e priva di censure concessa a Claudio Sabelli Fioretti per Repubblica, Emanuele Filiberto di Savoia, principe di Piemonte e Venezia, si lascia andare a confessioni che spaziano dalla vita privata alle sue idee politiche. Con il suo stile diretto e controcorrente, il principe traccia un ritratto personale che non teme di affrontare tematiche delicate e controversie.esitazioni, Emanuele Filiberto ha condiviso dettagli sulla sua vita sentimentale, inclusi i momenti difficili vissuti nel suo matrimonio. Ammette apertamente gli “alti e bassi”, e confessa di aver affrontato episodi di infedeltà,però approfondire ulteriormente. Tra gli aneddoti più sorprendenti, ha raccontato un episodio turbolento legato a una sua ex fidanzata, Natasha: “Mi tirò una bottiglia di whisky.