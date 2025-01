Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Bansko 2025 in DIRETTA: cinque azzurri ai quarti di finale!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00 Final eight che parte con la batteria tra la polacca Krol e la slovena Kotnik.DIFEMMINILI11.59 A terra capitan Fisch. Chiude 3 secondi alle spalle di Prommegger. Unico eliminato in questi ottavi di.11.58 Italia al cancelletto: l’eterno Roland Fischnaller chiude gli ottavi nel duello con l’austriaco Prommegger. Serve l’impresa!11.58 Bormo ai! Run ben gestita, conclusa davanti all’austriaco di 14 centesimi.11.57 FORZA MAURIZIO! Bormolini in partenza insieme all’austriaco Obmann. Penultima heat degli ottavi.11.56 Folla per Zamfirov che accede aidicon 19 centesimi di scarto rispetto al tedesco.11.55 Nuovamente Bulgaria sul tracciato: Zamfirov sfida il tedesco Huber nella sesta batteria.11.54 Parte malissimo lo svizzero che sbaglia le prime porte e consegna la qualificazione a Yankov.