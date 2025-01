Le formazioni confermate saranno quelle dei Gunners a caccia di titolo che ospiteranno gli Emery’s Villans

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-18 18:26:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:L’Arsenal cercherà di sfruttare la vittoria nel derby del nord di Londra mentre l’Aston Villa di Unai Emery visiterà gli Emirati.Icontinuano la loro ricerca della capolista della Premier League, avendo ridotto il divario dietro i Reds a quattro punti con la vittoria per 2-1 sui rivali degli Spurs mercoledì.Il Villa ha iniziato il 2025 in modo impressionante con tre vittorie consecutive in tutte le competizioni, l’ultima una combattuta vittoria per 1-0 in casa dell’Everton, e rimane in corsa per la qualificazione europea in questa stagione.La loro ultima visita all’Arsenal li ha visti porre fine alle speranze dideila scorsa stagione con una memorabile vittoria per 2-0 nel nord di Londra ad aprile, con Emery che ha vinto due delle ultime tre partite contro la sua ex squadra.