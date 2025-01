Sport.quotidiano.net - L’annuncio. Centro sportivo, lunedì lavori al via

Leggi su Sport.quotidiano.net

C’è il campo, ma c’è anche un’altra partita per il Modena: quella del. E, finalmente, arriverà il fischio d’inizio ufficiale. Di ieri la comunicazione che proprio il 20 saranno al via le opere di cantierizzazione dell’area via via Maestra a Bagazzano di Nonantola. Non la posa della prima pietra, sia chiaro, ma la preparazione del cantiere in vista delle prime opere di sbancamento (in foto Carlo Rivetti). Tornando al campo, quella di oggi alle 15 è una sfida nella quale il Modena ritrova tutti a disposizione. Ma gennaio è mese di malanni di stagione e il tipico virus invernale non ha risparimato nemmeno il gruppo canarino. Lo conferma Mandelli, non ci saranno assenze ma è un conto è recuperare per una passeggiata in, un conto è recuperare fisicamente per uno sforzo di novanta minuti e oltre.