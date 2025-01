Terzotemponapoli.com - Kvaratskhelia: “Conosco Fabian Ruiz, con cui ho giocato al Napoli”

Khvichaha rilasciato alcune dichiarazioni a PSG Tv dopo la firma sul contratto con i francesi. Di seguito le sue dichiarazioni alla tv ufficiale della squadra parigina., nuovore del Paris Saint-Germain.“È un onore poter indossare la maglia del PSG. Per me è un sogno giocare per una delle squadre più grandi del mondo. Sono molto orgoglioso, è un sogno e combatteremo insieme per realizzare i nostri sogni. Sono molto felice”.convinto dal progetto“Il progetto è ciò che mi ha convinto a venire qui. So cosa vuole raggiungere il club e come funziona con iri. È in linea con chi sono, molti grandiri hannoqui, quindi non ci ho pensato molto quando ho avuto l’opportunità di venire a Parigi”.Conosci già alcuniri del club?“alcuniri, sì.