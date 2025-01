Laprimapagina.it - Juventus-Milan 2-0: trionfo bianconero con Mbangula e Weah

Si chiude con una vittoria per 2-0 la sfida traallo Stadium. Un successo che mancava da più di due mesi per i bianconeri, che non vincevano in casa dal derby contro il Torino del 9 novembre scorso. Nel secondo tempo, sono statia siglare le reti decisive, portando così la Juve di Thiago Motta a una vittoria importante. I tre punti conquistati oggi sono un passo fondamentale per rilanciarsi in campionato.