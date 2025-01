Juventusnews24.com - Juve Milan 2-0: tornano al successo i bianconeri! Contro i rossoneri decisive le reti di Mbangula e Weah

di RedazionentusNews24LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 2024/25Dopo il pareggio nel recupero della diciannovesima giornata in casa dell’Atalanta lantus all’Allianz Stadiumildi Conceicao torna alla vittoria. Una prestazione convincente della squadra di Thiago Motta che, nel remake della sfida andata di Supercoppa italiana, stavolta vince e convince grazie anche alledi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE2-0 LIVE: sintesi e moviolaINIZIA IL MATCH!1? PRESSING– Ipartono subito forte, in pressing sugli avversari. Isbagliano anche in impostazione da dietro.2?PERICOLOSO – Parte forte l’esterno bianconero, che si libera con i suoi movimenti di due difensori dele mette il pallone in mezzo: Yildiz non ci arriva.