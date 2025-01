Puntomagazine.it - Ioffredo: “Ieri sera a Napoli in Piazza Plebiscito per dire ‘NO’ al Ddl Paura.”

Leggi su Puntomagazine.it

: “100.000 luci contro il buio del regime e la repressione del dissenso. La battaglia per la democrazia continua.”“100.000 luci contro il buio del regime, della repressione e della criminalizzazione del dissenso“, ha dichiarato Stefano, Segretario Provinciale didi Sinistra Italiana.“– ha reso noto – eravamo ainsieme ad associazioni e movimenti per ribail nostro “NO” al Ddle ad ogni forma di provvedimento figlio della stessa matrice da regime che mira a reprimere ogni forma di dissenso, a smantellare definitivamente la democrazia del nostro paese e alla criminalizzazione del disagio e della povertà. Come l’introduzione delle zone rosse nelle città di, Pozzuoli, Castellammare di Stabia, San Giorgio a Cremano e Pompei”.