Il viaggio rivoluzionario del grande Beethoven

Stasera alle 21 al teatro San Prospero, in via Guidelli a Reggio, è in programma "L’Europa s’è desta", un concerto-spettacolo con la prosa delle parti teatrali sulla vita die la musica dei Volkslieder. E’ una ricerca dell’eredità del compositore che ha immaginato l’Europa. E’ ildi, ma anche ildi tutti, scritto da Matteo Bacchini con Fabrizio Croci e i musicisti del Rinaldi Consort, con la partecipazione del Coro Adorno di Reggio, dei tenori Fabio Furnani e Luigi Pagliarini, con Maurizio Cadossi al violino, Giovanna Vivaldi al violoncello, Armando Saielli al pianoforte. Partendo da un’idea del direttore Luigi Pagliarini e da un testo originale del drammaturgo Matteo Bacchini, si è sviluppato un organico complesso e multidisciplinare: attori, musicisti, cantanti e coro, voci bianche e banda.