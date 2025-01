Ilrestodelcarlino.it - Il Cau finisce sotto esame. Quello dell’ospedale sarà valutato dalla Regione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Cau, Centro di Assistenza Urgenza, che sta prendendo forma al padiglione Allende’Morgagni-Pierantoni’, verràposto a valutazioneparte della. Come potete leggere a fianco però il direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori, butta acqua sul fuoco. I Cau (l’unico funzionante nel nostro territorio èdi Santa Sofia), sono luoghi dove il personale medico-sanitario si occupa dei casi meno gravi, i codici bianchi e verdi, così da alleggerire il carico di lavoro del pronto soccorso. A far dubitare della loro efficacia alcune dichiarazioni dell’assessore regionale alle politiche per la salute, Massimo Fabi. Esistono tre tipi di questi centri, come spiega il presidente della, Michele de Pascale: "il nome Cau sono stati attivati tre tipi di servizi: quelli che hanno sostituito Punti di primo intervento o Pronto soccorso che avevano un elevato livello di inappropriatezza in quanto erogavano prestazioni di bassa complessità con personale medico specialista che deve invece essere utilizzato per le prestazioni di emergenza urgenza.