Anteprima24.it - Ieri in Campania, venerdì 17 edition: le bad news di un giorno ‘particolare’

Tempo di lettura: 2 minutiLe (brutte) notizie principali indi17 gennaio 2025. Avellino – Il Tribunale di Avellino conferma la legittimità degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale in materia di parcheggio a pagamento (ticket scaduto). (LEGGI QUI)Benevento – Un operaio, 40enne della provincia beneventana, addetto alla vendita in un noto negozio di arredamento della città è finito sotto inchiesta con l’accusa di appropriazione indebita. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai Carabindella Stazione di Morcone (BN) (LEGGI QUI)Caserta – Finisce a Strasburgo, davanti al Parlamento Europeo, la fuga del boss A. D.P., non rientrato al carcere di Carinola dopo un permesso premio per le feste di Natale. D.P., che stava scontando l’ergastolo, è stato arrestato mentre partecipava a una manifestazione di protesta davanti alla sede del Parlamento Europeo dopo una indagine della Squadra Mobile di Caserta e dello Sco di Napoli, grazie a informazioni delle autorità di polizia francese.