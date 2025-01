I Gunners perdono due gol di vantaggio mentre le speranze del titolo subiscono un altro colpo

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-18 21:28:00 Giorni caldissimi in redazione!Ledidella Premier League dell’Arsenal hanno subito unduroquando hanno perso due gol dipareggiando 2-2 con l’Aston Villa.Isono rimasti al comando per quasi un’ora grazie ai gol di Gabriel Martinelli e Kai Havertz a fine primo tempo, ma Villa ha segnato due gol in otto minuti per pareggiare la partita.Youri Tielemans è andato in casa pochi istanti dopo il gol di Havertz prima che Watkins segnasse il suo sesto gol in carriera contro l’Arsenal rimettendo in gioco gli ospiti.Mikel Merino pensava di aver segnato il gol della vittoria a cinque minuti dalla fine, ma il gol è stato annullato dal VAr dopo aver colpito la mano di Havertz durante il passaggio.Il pareggio lascia l’Arsenal a sei punti dal Liverpool in testa alla Premier League dopo che i Reds hanno ottenuto una vittoria per 2-0 sul Brentford, con Villa che supera il Manchester City al settimo posto.