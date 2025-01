Nerdpool.it - Harry Potter: 7 personaggi che i film hanno rovinato

Leggi su Nerdpool.it

Quella diè una delle saghe di maggior successo di sempre, ancora amata dai fan e discussa da generazioni. La sua popolarità è stata così enorme da diventare un classico della cultura pop, con uno spinoff, un’opera teatrale, un parco a tema, una miriade di prodotti di merchandise e ora un reboot previsto per il 2026. Ma nonostante gli ottosiano stati iconici, è importante parlare dei libri che sono stati la base per gli adattamenti e molto apprezzati dai lettori. La storia è stata tradotta in oltre 60 lingue e ha venduto più di 600 milioni di copie in tutto il mondo. Uno degli aspetti più forti della serie diè sicuramente la caratterizzazione dei suoi, che, anche con una grande varietà, sono stati incredibilmente ben sviluppati, senza eccezioni. La sfida nell’adattarli per il cinema risiede nel fatto che alcune modifiche dovevano essere fatte, soprattutto visto che il focus doveva rimanere sue non c’era tempo per esplorare ogni singoloo in profondità.