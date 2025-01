Top-games.it - Guida LIES OF P come BATTERE il MAESTRO della SFILATA

Leggi su Top-games.it

Se siete appassionati di giochi soulslike, avete probabilmente già avuto a che fare con boss temibili che sfidano la vostra abilità e resistenza. Inof P, il primo boss che incontrerete è il, e anche se sembra essere un osso duro, si può abcon la giusta strategia. In questa, esploreremo i passaggi e le tatticheile proseguire la vostra avventura.ilAttraversata la Stazione e superata la prima fase di gioco sbloccherete il vostro primo Stargazer nella piazza.Il mio consiglio è quello di non spendere subito gli Ergo ricavati dalle lotte precedenti perchè una volta livellato non sarà più possibile utilizzare questo checkpoint per aumentare il livello del personaggio e dovrete aspettare di aver raggiunto l’Hotel Krat prima di aumentare nuovamente le caratteristiche.