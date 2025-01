Inter-news.it - Frattesi a metà, dubbio Inter-Empoli: le novità dall’allenamento di rifinitura

Leggi su Inter-news.it

Nel pomeriggio la squadra di Simone Inzaghi ha effettuato lain vista della gara di domani sera. Perresta illegato a Davide– Arriva una nuova vigilia per la squadra di Simone Inzaghi. Domani è in programma, appuntamento a San Siro da non sbagliare per continuare a mettere pressione al Napoli di Antonio Conte. In attesa di scoprire proprio il risultato della capolista, sul campo dell’Atalanta – altra rivale scudetto -, i nerazzurri quest’oggi hanno completato l’allenamento di. Da Appiano Gentile, dunque, arrivano importantisugli uomini di mister Inzaghi, a partire da quelle che riguardano Davide.Daal resto degli infortunati: le sensazioni alla vigilia diLE ULTIME – Tra i calciatori di Serie A più chiacchierati in questa sessione invernale di mercato, Davidedeve imparare a fare i conti anche con qualche acciacco fisico di troppo.