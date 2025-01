Lanazione.it - Firenze, quando la Palla d’oro del Duomo cadde dalla cupola

, 18 gennaio 2025 - Nella notte tra il 17 e il 18 gennaio del 1601 un violento temporale si abbattè su. E una saetta centrò ladi rame dorato che svettava sulla lanterna delladelinsieme alla sua , a un’altezza di ben 115 metri. Realizzata da Andrea del Verrocchio, i fiorentini hanno potuto ammirarla per la prima volta nel maggio del 1471,venne issata. A guardarla dal basso possono sfuggire le sue particolarità, come ad esempio il suo peso, equivalente a ben 18 quintali, per un diametro di 2,30 metri. Partecipò anche Leonardo da Vinci all’impresa di issare lacrociata sul cono della lanterna.quella notte del 1601 venne centrata in pieno da un fulmine, si staccò e rotolò a terra, insieme ad alcuni pezzi di marmo della lanterna.