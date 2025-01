Quifinanza.it - Dove finiranno le foto scattate dai paparazzi di Dolce & Gabbana?

Leggi su Quifinanza.it

Sui social o sul web li abbiamo visti tutti: il sipario della sfilata disi alza su una passerella red-carpet illuminata dai flash dei. Eleganti suit da lavoro e gli scatti pronti per immortalare le star. Una passerella come un red carpet accoglie su due ali idi, schierati per non lasciarsi scappare il passaggio dei divi, catturati durante un momento della loro vita privata o alla prima di un film. Che sia LaVita di Fellini ad aver ispirato Domenicoe Stefanoo la loro esperienza in fatto di celebrities, la sfilata della casa di moda è un omaggio a un immaginario estetico fatto di glamour.Fonte: Ufficio stampaSfilataTraffico chiuso su viale PiaveCome sempre per ogni show, a partire dall’ultimo,per l’arrivo di Madonna si sono viste scene davita d’altri tempi.