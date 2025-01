Donald Trump e il piano di espulsioni di massa dei migranti | si comincia martedì da Chicago

Leggi su Open.online

La nuova amministrazione presidenziale diha in programma di lanciare un grande raid sull’immigrazione ail giorno dopo il suo insediamento, A scriverlo è il Wall Street Journal, che cita quattro persone a conoscenza della pianificazione. Il raid, che dovrebbe iniziare21 gennaio, durerà tutta la settimana. L’Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti invierà tra 100 e 200 poliziotti per portare a termine l’operazione. Anche se una fonte a conoscenza dei piani della nuova amministrazione ha detto a Reuters che l’ICE intensificherà i controlli in tutto il paese e non ci sarà un’attenzione particolare suo un aumento del personale in quella zona.«Operazioni in tutto il paese»«Faremo operazioni in tutto il paese», ha detto la fonte all’agenzia di stampa.