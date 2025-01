Quotidiano.net - Classici, saggi, soprattutto belli: è Palingenia

Chi ama i libri si riconoscerà facilmente in quest’aforisma di Giuseppe Pontiggia (1934 - 2003), scrittore,sta e grande bibliofilo: "Nessun oggetto è perfetto come il libro, che è insieme effetto e causa di tante esperienze: viaggi, avventure, fantasie, desideri, pensieri, storie, personaggi, mondi". Pontiggia è fra i dichiarati ispiratori (e anche fra gli autori) di una neonata casa editrice che ne sposa l’aforisma e non teme di entrare nell’affollato sistema editoriale con un progetto più che ambizioso: proporredella letteratura più o meno dimenticati, ma anche la migliorestica in grado di sopravvivere al tempo che scorre, e libri per ragazzi, romanzi dell’Estremo oriente, e poi memoir, testi teatrali, insomma tutti i generi e le specialità; libri “confezionati“ come una volta, con la cura che si riserva ai pezzi unici, la carta di migliore qualità, le copertine in cartonato telato con sovracoperta, le illustrazioni raffinate e mai gridate.