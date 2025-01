Oasport.it - Bolelli/Vavassori-Martinez/Munar, Australian Open 2025: orario, tv, programma, streaming

Simonee Andreasono prossimi a cercare l’ingresso ai quarti di finale degli. La coppia italiana se la vedrà nella notte contro gli spagnoli Pedroe Jaume, arrivati un po’ a sorpresa a questo punto del torneo.Per la coppia azzurra finora pochi problemi: primo successo con i tedeschi Frantzen/Jebens, secondo nel mezzo derby con Darderi/Hidalgo. Per gli iberici, invece, colpo a sorpresa sulla nuova coppia colombiano-indiana Barrientos/Bopanna e poi anche su due giocatori che in doppio sono normalmente più rodati, Pavlasek/Rojer. Una sfida, dunque, da prendere con un peso giusto e importante, perché oltre a rappresentare una chance di ritorno ai quarti vale anche per rimarcare il concetto di forza del duo tricolore.Il match tra Jasmine Paolini ed Elina Svitolina si giocherà come primo della sessione serale sulla Margaret Court Arena, alle ore 9:00 italiane.