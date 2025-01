Bergamonews.it - Atalanta, Vito Mancuso, Il Piccolo Principe e Sogno viennese: il week-end in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano la mostra mercato dedicata all’antiquariato e all’arte antica “Italian Fine Art – Ifa” alla Promoberg, la “Lezione di storia” consabato mattina al Teatro Donizetti, lo spettacolo “Il” a Boccaleone, la sagra della polenta e stracotto al Piazzale degli Alpini e mostre d’arte.Da annotare, inoltre, l’operetta “” domenica al Donizetti, “Il concerto è ser” con special guest il maestro Gianluigi Trovesi al Mascheroni, spettacoli per famiglie e altro ancora. Per gli amanti del calcio, invece, sabato al Gewiss Stadium si gioca la partita frae Napoli, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 18 e domenica 19 gennaio.