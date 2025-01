Quotidiano.net - Arriva Btp Più, il titolo per le famiglie. Primo retail con rimborso anticipato

il nuovodi Stato pensato per le. Si chiama Btp Più, ha una durata di otto anni e offre a chi lo compra nella settimana dell’emissione un’opzione di uscita anticipata, conintegrale del capitale investito dopo quattro anni. Un incentivo in più che il Tesoro offre ai risparmiatori per invogliarli a sottoscrivere un‘emissione più lunga, dopo i maxi-collocamenti dello scorso anno dei Btp Valore, la cui durata era stata via via allungata fino a sei anni. Chi la sfrutterà, però, non vivrà la fase più ricca del, che in base al meccanismo “step up“ vedrà crescere il rendimento proprio dopo quattro anni. L’emissione avverrà da lunedì 17 febbraio alle 13 di venerdì 21 febbraio ed è riservata ai piccoli risparmiatori attraverso l‘home banking o rivolgendosi alla banca o all‘ufficio postale, per lotti minimi da mille euro.