Trump-Xi, la telefonata che inaugura i nuovi rapporti Usa-Cina

Donaldha fatto sapere di aver avuto una“molto positiva” con il leader cinese, Xi Jinping, mentre il presidente eletto degli Stati Uniti si prepara a tornare alla Casa Bianca la prossima settimana.“Ho appena parlato con il Presidente Xi Jinping della”, ha scrittosulla sua piattaforma social, Truth Social. “Mi aspetto che risolveremo molti problemi insieme, a partire da subito”. Inizia così, ancora prima di iniziare di fatto – perchéinaugurerà il suo mandato lunedì 20 – l’approccio transazionale alladel nuovo, vecchio presidente statunitense.ha aggiunto che durante la conversazione sono stati discussi temi come commercio, fentanyl, TikTok e altre questioni, sottolineando che la chiamata è stata “molto positiva” per entrambi i Paesi: “Il Presidente Xi e io faremo tutto il possibile per rendere il mondo più pacifico e sicuro!”.