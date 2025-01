Thesocialpost.it - SuperEnalotto, vincita incredibile in Italia: una cifra da capogiro, di quelle che cambiano la vita

Un fortunato giocatore ha centrato il 5+1 da oltre 400mila euro nell’estrazione deldi oggi, venerdì 17 gennaio 2025. Questo vincitore, che ha partecipato al concorso numero dieci dell’anno, si porta a casa un premio di 409.625,58 euro. La giocata vincente è stata effettuata a Napoli, presso la ricevitoria del lotto Na0058, situata in corso Garibaldi, 147.Nella stessa estrazione di oggi 17 gennaio del, sono stati realizzati anche ben quatto 5 che portano a casa un montepremi di poco più di 33mila euro ciascuno. Sempre oggi realizzati anche cinque “4 Stella” che portano a casa un premio di oltre 23mila ciascuno. Oggi invece nessuno ha realizzato il sei quindi il jackpot per il prossimo concorso delsale ancora raggiungendo quota 60,9 milioni di euro per il prossimo concorso.