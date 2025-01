Lanazione.it - Scuole di montagna Mensa e trasporto gratis

di Michela Carlotti Un doppio open day per promuovere ledel territorio. Dopo il primo appuntamento di mercoledì, ancora porte aperte dellematerna e primaria di Comano venerdì 24 gennaio. "Invito a riflettere sulle piccoledelle aree interne, dove i numeri sono quelli che sono ed espongono al perenne rischio-chiusura a causa di logiche meramente numeriche che trascurano la qualità del servizio e l’importanza di mantenere accesa la luce dell’istruzione in paesi altrimenti destinati a sparire" dice il sindaco Antonio Maffei. Venticinque bambini, tra scuola dell’infanzia ed elementari, due pluriclassi mainterna e. Il primo cittadino è sempre stato in prima fila per promuovere l’offerta didattica del territorio. "Ritengo che la questione scuola meriti maggior rispetto, al di là ed oltre i rigidi calcoli numerici, perché si tratta di un servizio essenziale".